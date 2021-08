Napoli-Emerson, il tempo stringe: anche il Lione si tuffa sul terzino

Le pretendenti non mancano e il tempo, via via, stringe sempre più. Emerson Palmieri resta l'obiettivo numero uno per il Napoli sulla fascia sinistra ma le difficoltose uscite del club azzurro rendono difficoltoso anche l'investimento per il terzino italo-brasiliano, che al Chelsea non trova spazio.

A complicare le cose, ora, ci potrebbero essere anche le pretendenti: come assicura L'Equipe, su Emerson Palmieri si è fondato anche il Lione, che cerca un calciatore in quella zona di campo e ha mollato la rincorsa a Kurzawa del Paris Saint Germain. I contatti tra il club francese e il Chelsea sarebbero stati avviati diversi giorni fa e ora potrebbe essere la pista più concreta per l'italo-brasiliano.