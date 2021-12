Napoli, già 13 volte fermi al palo: nessuno ha fatto peggio in Europa

13 volte in 17 giornate. Con questi numeri, il Napoli si appresta a confermarsi per il terzo anno di fila tra le squadre europee con più legni colpiti (pali e traverse) durante la stagione. Dopo Ancelotti e Gattuso, anche Spalletti conduce in questa particolarissima classifica: con i due legni colpiti ieri contro l'Empoli, gli azzurri sono attualmente primi in Serie A con 13 tra pali e traverse in questa prima parte di stagione. Fin qui, in Europa nessuno ha fatto "meglio" (o peggio) del Napoli, come gli azzurri solo il Saint Etienne in Ligue 1.

