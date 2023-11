Napoli-Empoli, l'Analisi ignorante: passati da «ingiocabili» a «inguardabili»

Abbiamo messo il Vesuvio al centro della Conference League...

Contro l’Empoli penultimo e peggior attacco D’EUROPA, Garcia sorprende tutti e lascia in panchina contemporaneamente sia Zielu che Kvara. Turnover in vista della sosta. Ci sta.

I toscani hanno vinto a Firenze contro i viola, che si schieravano con il 4-2-3-1. Quindi indovinate quale è il modulo di oggi? Esatto

Assente anche Meret, infortunatosi nel riscaldamento, e che il MANGIARANE per un momento aveva pensato di sostituire con una sedia, viste le evidenti affinità, poi si è ricordato che esiste pure EMINEM Gollini e così lo ha scongelato, distogliendolo dal suo impiego a tempo pieno di Ultras della Napoli Basket.

In Tribuna, affianco a PAPPY MERAVIGLIAO, l’inquietante sagoma dei Cannavaro Bros.

Un chiaro segnale di un prossimo avvicendamento? Un test per valutare la nostra resistenza al #GarciaOut. Della serie: preferite continuare col Mangiarane o affidarsi a colui che ha portato in C il Benevento?

Risponderemo a fine partita

Io intanto, spero sempre che il Violinista dal cilindro faccia uscire qualche coniglio. Ma già il tiraccio insensato di Rrahmani all’ ‘8 mi fa capire che siamo una squadra senza idee.

Berisha, che fino alla settimana scorsa si buttava i palloni in porta da solo, si è improvvisamente trasformato in Jascin e, con due prodezze, dice no a Politano e Anguissa

L’Empoli capisce che potrebbe tentare il clamoroso colpaccio, semplicemente giocando a calcio e comincia a palleggiarci in faccia.

Mi chiedo e vi chiedo: ma è normale che qualunque squadra scenda al Maradona si metta a dettare calcio?

L'Analisi ignorante su facebook

Il CHOLITO l’unica palla buona della gara la mette dentro, ma è fuorigioco. Giusto. Non avrebbe potuto nulla neanche CHIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Mentre io realizzo che questa mattina mi sono svegliato praticamente solo per vedere il Napoli ed ora sto cominciando a pentirmi di aver aperto gli occhi.

Ma non vorrei apparire troppo disfattista, così cercherò di prendere comunque il bello di questo primo tempo. Ad esempio che è finito

Sintesi di questo primo tempo: la mia wallera è arrivata a Viterbo

Ripresa

Nonostante un tiro del solito Politano dopo solo 30 secondi, appare chiaro che questa partita oggi la vinciamo solo con coso lì… quello là…

Ma come chi? STOCAZZO

Non è vero, dai questa partita la si vince con i cambi. Tipo, potremmo cambiare allenatore

Spiacente, non si può fare, almeno non a partita in corso. Per cui entrano Zielu e Kvara, con il georgiano che prova ad accendere un po' l’ambiente ma sbatte sempre contro il muro Berisha

Ma nemmeno i cambi ci rianimano

Berszynski sembra Di Lorenzo e Di Lorenzo sembra Bereszynski

Anguissa pare stia giocando in ciabatte e vestaglia dopo una serata passata a schiattarsi la capa a shottini

Olivera è un U.F.O.

In mezzo a questo SCEMPIO, Garcia è ancora là a prendere appunti. Ma almeno ditemi che sta scrivendo le sue dimissioni MANNAGGIA TUTTE LE COSE

UE’ Lindstrom. Al 71’?? Venti minuti di partita gli fai fare? Ma stiamo impazzendo?

E io che credevo che fosse vietato tipo con decreto di mettere Lindstrom prima dell’ ’80

Il danese ci prova con una gran botta da fuori ma BERISHA E MA HAI ROTTO ANCHE UN PO’ IL CAZZO PERO’

Sono lì rannicchiato a pensare che forse la sosta arrivi per pietà di noi poveri tifosi napoletani, quando ecco l’episodio che potrebbe segnare lo Sliding doors della stagione partenopea

Su tiro sbilenco di Mastro Lindstrom il pallone arriva a Kvara che col sinistro prova a piazzarla, ma Berisha fa una gran parata da portiere di hockey. Sul ribaltamento di fronte, Caputo assiste Kovalenko che trova il golazo. 0-1. Sipario.

Finisce così. Il Napoli perde, ma anche avessimo vinto o pareggiato, sarebbe cambiato poco, in termini di considerazioni.

Siamo passati da ‘ingiocabili’ a ‘inguardabili’, dallo spappolare fegati a tutta Italia, a spappolarcelo noi ad ogni partita. Il tutto in pochi mesi. Troppo pochi, aggiungerei.

Al momento in cui scrivo, non so se Garcia resterà ancora allenatore del Napoli. Sono consapevole anche che col possibile successore potremmo passare dalla padella alla brace ma la verità è che piuttosto che andare avanti col Mangiarane mi andrebbe bene pure DONADONI BENDATO.

E- ripeto- al momento in cui scrivo non so se Garcia resterà ancora in panchina, ma se lo esonerano, quanto è vera ‘a Maronna, STAPPO QUELLO BUONO E MI TATUO LA DATA SULL’AVAMBRACCIO IN SEDICI NONI UNA ROBA CHE MANCO I SALERNITANI AL GOL DI DIA

Vado a dirottare il leone di Ladispoli sotto casa di Garcia, ciao