Napoli-Empoli, Andreazzoli sorride: «Eravamo venuti qui per vincere»

Una vittoria pesante quanto quella di inizio campionato contro la Juventus. L'Empoli beffa il Napoli, Aurelio Andreazzoli beffa Spalletti: «Siamo venuti a Napoli per ottenere il massimo, altrimenti avremmo fatto spendere soldi inutili al club» ha scherzato l'allenatore toscano. «Era un obbligo verso noi stessi andare in campo e provare a vincere ovunque, poi se non riesci magari ti accontenti di altro. È il motivo che abbiamo chiaro sin dall’inizio: la squadra ci crede, siamo una realtà e non racconto bugie, così ti capita di fare grandi prestazioni come quella di stasera».

«Nella mia testa non c’è una squadra titolare, sono tutti importanti: c’è un’alchimia che ci aiuta» ha continuato Andreazzoli a Dazn. «Ho cambiato modo di fare in queste settimane, per gratificare la squadra: prima davo la formazione il sabato, ora lo faccio prima della partita e ci sta dando una mano. Ci eravamo preparati bene questa settimana: le partite si giocano bene solo con lavoro e sacrificio. Vedere crescere la squadra mi dà soddisfazione».