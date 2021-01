Una nuova chance per Amir Rrahmani, il difensore kosovaro "bocciato" domenica scorsa a Udine e di nuovo titolare in Coppa questo pomeriggio contro l'Empoli. «È sempre difficile giocare in Coppa, ci sono squadre anche più piccole che vogliono vincere e andare avanti. Abbiamo fatto una grande partita. Cosa ci ha detto Gattuso? Che era importante passare il turno e l’abbiamo fatto».

«Poi quando si arriva ai Quarti, alle semifinali, si incontrano le squadre più forti. Troveremo grandi avversari nel prossimo turno» ha detto Rrahmani ai microfoni Rai. «Ma noi facciamo il nostro gioco, lavoriamo per andare avanti in campionato come in Coppa. Scudetto? Il nostro obiettivo è arrivare nei primi quattro posti, poi non sappiamo cosa può accadere più avanti».

Ultimo aggiornamento: 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA