Questo pomeriggio, allo Stadio Maradona, la prima sfida di Coppa Italia della stagione per il Napoli di Gattuso che potrà contare nuovamente su Dries Mertens e Kalidou Kouibaly. Dopo la convocazione con l'Udinese, i due azzurri possono ritrovare qualche minuto in campo contro i toscani oggi. Confermato anche Demme, out Manolas per infortunio e Mario Rui per scontare la squalifica. In gruppo ancora il giovane Cioffi.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani;

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;

Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA