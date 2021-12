Napoli-Empoli, Insigne e Anguissa tra i convocati: Lozano è pronto

Mattinata di buone notizie per Luciano Spalletti al Konami Center. Nell'allenamento mattutino, infatti, Anguissa, Lozano e Insigne hanno fatto intera seduta con la squadra e si candidano ad entrare tra i convocati di domani per la sfida all'Empoli dello stadio Maradona. Ancora a parte, invece, Fabian Ruiz e Koulibaly: i due azzurri hanno svolto terapie e personalizzato in palestra.

Continua il lavoro di recupero per gli altri infortunati della rosa napoletana. A Castel Volturno lavoro personalizzato in campo per Osimhen, il nigeriano tornato dopo due settimane dall'infortunio al volto. Lobotka ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo.