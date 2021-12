Spalletti, al Napoli va tutto storto: «Col Milan per uscire dalle difficoltà»

La seconda sconfitta di fila stavolta pesa sul Napoli di Luciano Spalletti che vede allontanarsi la vetta del campionato. «Non abbiamo messo la nostra qualità quando si poteva far male. In molti stanno stringendo i denti, ci servirebbe un episodio a favore e invece continua a andarci tutto contro» ha detto subito il toscano a fine gara. «Sono stato costretto a cambiare Zielinski che era stato il migliore giovedì in Europa: era impaurito e non abbiamo voluto rischiare visto il problema che aveva. Elmas ha preso una botta abbastanza evidente, gli sono finiti i tacchetti nella tibia: non so come sia la regola, il difensore prende la palla e poi lui ma prova anche a togliere la gamba, non vado oltre. Ma Eljif è sembrato abbastanza fiducioso quando ci ho parlato a fine gara».

«Non siamo mai riusciti a chiudere l’Empoli, a fargli perdere riferimenti, è stata una gara aperta in cui abbiamo faticato e sono venute fuori le difficoltà del momento: qualcuno sta facendo gli straordinari, quelli che sono tornati dal covid non sono al massimo e Insigne non doveva giocare tutti quei minuti» - ha continuato Spalletti a Dazn - «Per vincere serviva la nostra qualità ma non ci siamo riusciti. Milan-Napoli è una grande opportunità per noi: possiamo rimettere a posto le cose dopo una settimana intera a disposizione per poter lavorare».