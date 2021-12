Napoli-Empoli live dalle 18: Spalletti punta su Ounas e Mertens

Il Napoli ha perso il primato dopo la sconfitta contro l'Atalanta ma non ha perso la voglia di lottare. Resta l'emergenza infortuni per Spalletti costretto a vincere per agganciare il Milan e mettere pressione all'Inter. Non sarà facile contro l'Empoli tra le squadre più in forma del campionato.

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 4 Demme, 20 Zielinski; 11 Lozano, 33 Ounas, 7 Elmas; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 21 Politano, 24 Insigne, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 44 Manolas, 99 Anguissa. All. Spalletti.

Empoli (4-3-1-2)

13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 5 Stulac, 8 Henderson, 27 Zurkovski; 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 3 Marchizza, 6 Romagnoli, 7 Mancuso, 11 Di Francesco, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 25 Bandinelli, 26 Tonelli, 28 Ricci, 32 Haas, 42 Viti. All. Andreazzoli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli