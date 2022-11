Napoli-Empoli: probabili formazioni e dove vedere il match

Penultima partita dell'anno, penultimo faccia a faccia al Maradona. Napoli-Empoli sarà il trampolino di lancio per gli azzurri attesi da una partita che sembra abbordabile sulla carta ma che in passato ha riservato già diverse delusioni agli azzurri: per evitarle, la squadra di Spalletti non può sbagliare il colpo e dalla sua avrà anche il pubblico napoletano.

Una sfida su cui Spalletti punta tutto per trovare la decima vittoria di fila in campionato e mantenere la fuga in testa alla classifica, tenendo ad almeno 6 punti il Milan secondo e a 8 le terze Lazio e Atalanta. Dopo il successo di Bergamo la strada resta quella giusta - vincere tutti gli scontri diretti giocati finora - ma Spalletti vuole continuare ad avere risposte forti anche nelle partite con le squadre di media classifica come l'Empoli, la formazione in cui ha chiuso la sua carriera di calciatore e cominciato quella di allenatore, un pezzo di affetto della sua vita anche attuale ma che lo scorso anno punì due volte il tecnico azzurro con le due sconfitte del Napoli, 3-2 in Toscana e 1-0 al Maradona.

Un doppio ko che quest'anno Spalletti vuole rovesciare e perciò chiede il massimo al suo Napoli domani sera, sfruttando al meglio la rosa dopo la difficile serata di Bergamo.