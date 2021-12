Cutrone e il gol a sua insaputa: «E in allenamento imito Insigne»

«Che bello segnare in uno stadio così e in una partita così importante». Patrick Cutrone trascina l'Empoli e col suo gol di nuca - importante quanto fortunato - strappa al Napoli di Spalletti tre punti pesantissimi: «Stiamo giocando bene e sono felice più per il risultato che per il gol. Quasi non mi ero accorto della rete, poi ho visto la palla entrare...».

Poi l'attaccante dell'Empoli ha svelato un retroscena. «Insigne è un grande campione, l'ha sempre dimostrato ed è diventato simbolo di quel suo tiro a giro» - ha detto a Dazn - «In allenamento spesso mi diverto a imitarlo. La nostra forza è il gruppo, quelli che entrano sanno sempre cosa fare. È il nostro obiettivo da inizio anno, sono davvero felicissimo di essere qui».