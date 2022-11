Napoli-Empoli, Kvaratskhelia fa lo spettatore in tribuna

Una serata da spettatore per Khvicha Kvaratskhelia, il talento del Napoli che non era in campo contro l'Empoli a causa di quella lombalgia che lo sta tenendo lontano dal campo nelle ultime settimane. Kvara, però, ha voluto essere accanto ai suoi compagni e la gara contro i toscani l'ha seguita direttamente dalla Tribuna Autorità del Maradona insieme con alcuni amici. Il georgiano è stato annunciato anche dallo speaker a inizio partita e salutato dai suoi tifosi.