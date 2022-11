Napoli-Empoli, Kvaratskhelia dà forfait: troppo dolore, non si allena neanche oggi

Come contro l'Atalanta, anche contro l'Empoli: Khvicha Kvaratskhelia non ci sarà, il georgiano azzurro salterà anche la sfida di domani sera contro i toscani a causa della lombalgia che l'ha tenuto distante anche dall'ultimo turno di campionato. L'esterno del Napoli questa mattina ha fatto ancora terapie per il dolore che lo accompagna da diversi giorni e non ha ritrovato il gruppo in campo.

Altri due gli assenti che si profilano per la partita del Maradona di domani sera: Amir Rrahmani, che questa mattina a Castel Volturno ha svolto terapie e palestra, così come Salvatore Sirigu: come comunicato dal Napoli attraverso il sito ufficiale, il portiere azzurro sul finire dell’allenamento di questa mattina ha avvertito un affaticamento ed è in dubbio per domani.