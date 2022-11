Lozano o il passo dell'inganno. Il messicano entra, finta, dribbla, dice ad Elmas che deve battere il rigore, lo batte, lo segna, poi altra finta e fa espellere Luperto, e dopo manda Parisi a vuoto e trova il traversone perfetto per far tornare Zielinski al gol. Una partita in pochi gesti e minuti, tanto che il suo ingresso in campo sembra l'inizio di Natural Born Killers di Oliver Stone: trama intensa, velocità e risultato.

APPROFONDIMENTI Napoli-Empoli 2-0 con Lozano e Zielinski Napoli panchina d'oro: 14 gol dalle riserve E con Kim Min-Jae e Meret la difesa è in cassaforte

A Bergamo, Lozano, era apparso con la testa al Mondiale, molto distante, piede tirato, finte fioche, invece contro l'Empoli ha cambiato la partita, dopo che la squadra di Zanetti era attaccata a quella di Spalletti come una gomma da masticare, sembrava impossibile staccarsi e segnare. Ma i movimenti a rientrare di Osimhen che Marin atterra, regalano la possibilità di staccarsi. Lozano pretende con tirannica dolcezza il pallone, va dagli undici metri, calcia ad incrociare, Vicario la tocca ma non può prenderla perché il tiro è forte, come il Napoli che gli sta dietro e il Maradona che soffre intorno. Da lì, la partita di Lozano che regola l'Empoli. Si vede la polvere del deserto messicano uscire dai suoi piedi e finire negli occhi di chi prova a fermarlo, prenderlo, togliergli il pallone: ne fanno le spese prima Luperto che lascia il campo spinto dal cartellino rosso e poi Parisi, ingannato da un fai finta di andare non vai poi vai del messicano tra Rocky Roberts e Don Lurio. Va in fuga, fa scomparire il pallone, e apre praterie sulla fascia destra, sempre col tempo dell'inganno, un tempo sconnesso rispetto al presente, solo Lavezzi riusciva a farlo, con una scomposizione maggiore dei gesti. Quello che sembra un difetto è un grande dono, perché permette di aver una possibilità non vista, e in quello che sembra l'errore c'è la soluzione. Alla fine Lozano è un illusionista. Una sorta di Houdini per quanto molto capriccioso e molto sciagurato che si libera dalle catene delle marcature e va al cross, o entra in area, servendo un pallone sconnesso rispetto alle regole, ma ottimo per ingannare le linee difensive. È così anche sul rigore, Vicario è convinto di poter prendere il pallone che il Lozano calcia, ma non può, è una illusione. Polvere del deserto messicano e illusioni di gesti, velocità e inganno, ecco come agisce. Se ha voglia, s'intende. Se ha lo spirito giusto per il trucco. L'animo per il gioco. Altrimenti si perde e la fascia diventa il limite da bordeggiare senza saette, solo malinconia, o pensieri per un mondo lontano. Indisciplinato e generoso, incarna la solitudine dell'ala destra raccontata da Acitelli, che oggi lo canterebbe come un musicista mariachi che balla il tip-tap col pallone. La sua estetica e nell'ammicco piede fianco, appoggio, quasi genuflessione mobile e poi strappo, la foglia morta applicata al dribbling: un principio di tristezza e poi l'esplosione. Ondulando sul margine, per poi crossare. L'audacia non è in discussione, la costanza sì.

Prendere o lasciare. Ovviamente prendere, e sperare. La sua partita è una avvitata composta tensione di tira e molla corpo-tempo-pallone. Solo la sua capacità da Houdini dribblomane potevano rompere l'oscura trama dell'Empoli, e ci riesce. Il resto è palleggio, col sorriso dell'impresa riuscita, del momento colto, in dissonanza, s'intende. Lozano non corre, sguazza, non dribbla ma raggira, non palleggia ma avvita, una catena di montaggio di piccole follie, che quando riescono lo mettono al riparo dalla normalità del calcio. Un continuo tumulto col pallone o senza, a volte con l'accordo dei compagni a volte senza. Un eretico, che finta sul dischetto del rigore.