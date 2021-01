Ci sono cinque giocatori dell’Empoli appena sbarcati a Napoli che non possono uscire dall’albergo per le norme anti-Covid dopo una comunicazione da parte del ministero inviata alla Asl. «I cinque giocatori sono considerati contratti stretti con una persona risultata positiva in un volo del 4 gennaio scorso - spiega il manager della Asl Ciro Verdoliva - e quindi, poiché non sono passati ancora dieci giorni devono stare in isolamento».

