«Facciamo i complimenti all'Empoli, ha fatto una grande partita». Così Andrea Petagna, l'azzurro che è risultato match winner nella prima sfida dell'anno in Coppa. «Noi avevamo ancora nelle gambe la gara di Udine, è stata faticosa, stiamo giocando ogni tre giorni e non è facile. L'importante era portare a casa il passaggio del turno in questa Coppa».

«Ora testa alla Fiorentina», ha continuato Petagna ai microfoni di Rai Sport. Ma il Napoli visto stasera non ha fatto impazzire i tifosi denunciando ancora grosse difficoltà. «Quando giochiamo benissimo come contro lo Spezia poi magari non riusciamo a trovare il gol e ci criticano. Quindi è importante portare a casa sempre il risultato, magari anche senza giocare benissimo».

Ultimo aggiornamento: 20:08

