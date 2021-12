Napoli, settimana intera dopo mesi: Spalletti concede il lunedì libero

La sconfitta con l'Empoli è ancora dura da digerire, ma per farlo Luciano Spalletti e il suo Napoli avranno tutta una settimana di tempo. L'allenatore toscano - che finalmente tornerà in panchina la prossima domenica dopo aver scontato due turni di stop - ha concesso il lunedì di pausa a tutta la sua rosa: gli azzurri torneranno ad allenarsi domani in vista del Milan, big match a San Siro del prossimo weekend.

Una settimana piena per recuperare le energie e prepararsi al meglio. È quasi una novità per Spalletti e il suo staff: il Napoli, infatti, ha avuto un'intera settimana per allenarsi solo una volta da quando è cominciata la stagione, ad agosto scorso. Tra il primo turno di campionato (22 agosto contro il Venezia) e il secondo (contro il Genoa). Da allora, per oltre tre mesi una gara ogni tre giorni e più di dieci giocatori impegnati in giro per il mondo in ogni sosta delle nazionali.