Napoli stregato, 30 tiri e zero gol: è la prima volta dopo sette stagioni

Una notte stregata per il Napoli di Luciano Spalletti, che viene beffato in casa dall'Empoli e resta a bocca asciutta, perdendo l'ennesima occasione per ritrovare la vetta. Come riportato da Opta Italia, gli azzurri hanno tentato 30 conclusioni questa sera contro i toscani: in Serie A avevano effettuato più tiri senza riuscire a segnare solamente contro il Chievo nel 2014 (33).

