Napoli, occhi su Ensico: costa 20 milioni ma De Zerbi non vuole cederlo

Un anno fa era stato acquistato dal Brighton poi di Roberto De Zerbi per poco meno di 10 milioni di euro, oggi Julio Enciso piace al Napoli di Rudi Garcia. Secondo il Telegraph, infatti, il club azzurro avrebbe preso informazioni sul calciatore paraguaiano, tra i prospetti più interessanti dell'ultima stagione in Inghilterra: Enciso ha messo insieme nel suo primo anno inglese 30 presenze tra Premier League e le coppe, con 7 gol e anche 4 assist per i compagni.

Nato a Caaguazú, in Paraguay, nel 2004, Enciso è uno dei prospetti migliori della sua generazione. Nasce come centrocampista offensivo, con De Zerbi si è specializzato in tutti i ruoli in mezzo al campo. Mezz'ala, esterno offensivo, addirittura attaccante. La migliore dote è quella della spinta offensiva, tra l'esterno e il trequartista, con doti tecniche importanti. Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni, ma è complicato che possa dire addio al Brighton dopo appena una stagione.