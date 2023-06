Napoli, Erminio Sinni a Castel Volturno: show per gli azzurri

Una sorpresa per Luciano Spalletti e tutto lo staff tecnico del Napoli organizzata da Marco Domenichini, il vice del toscano neo campione d'Italia. A Castel volturno, dopo l'allenamento quotidiano, è arrivato Erminio Sinni, noto artista cantautore romano la cui canzone "E tu davanti di me" è diventata un tormentone anche nello spogliatoio azzurro. «Quando mi hanno chiamato per dirmi che lo staff tecnico del Napoli e i calciatori ascoltavano “E tu davanti a me” come inno portafortuna prima di ogni partita ho provato un’emozione indescrivibile! Non sarei mai potuto mancare oggi alla bellissima sorpresa che i ragazzi hanno voluto fare al Mister! Grazie ragazzi con tutto il cuore. Mi avete regalato un sogno!»