«La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti». Questo il comunicato ufficiale del Napoli apparso sui profili social del club.



La decisione della società è stata comunicata all'allenatore nel corso di un incontro in serata con il presidente De Laurentiis svoltosi in un hotel del Lungomare.

non è più, dunque, l'allenatore del Napoli.Una scelta, quella del patron, che era nell'aria da giorni e che è stata formalizzata dopo il passaggio agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria per 4-0 al San Paolo contro il Genk.

Ancelotti paga gli scarsi risultati in campionato e i complicati avvenimenti dell'ultimo mese e mezzo, dall'ammutinamento nel post Salisburgo a oggi. Al suo posto, in panchina, è in arrivo nelle prossime ore l'ex tecnico del Milan Rino Gattuso.

