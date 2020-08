LEGGI ANCHE

Le attenzioni sono tutte (o quasi) per lui: Victor Osimhen è pronto a prendere il suo spazio nel cuore dei tifosi delche l'hanno acclamato all'arrivo di questa mattina all'Hotel del ritiro a Castel di Sangro e lo stesso hanno fatto anche nel pomeriggio, con il suo primo ingresso in campo da napoletano.Assiepati sulle tribune dello stadiodi Castel di Sangro, i circa 1000 fortunati azzurri che hanno assistito all'allenamento del primo giorno di ritiro hanno potuto dare il benvenuto al nuovo attaccante napoletano:è entrato quasi per ultimo, ha salutato Gattuso e baciato il campo di gioco, poi ha salutato i tifosi sulle gradinate ricevendo un grande applauso.