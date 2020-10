LEGGI ANCHE

L'esordio contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar, poi la sfida in Spagna contro la Real Sociedad. E con gli spganoli si chiuderà anche il girone europeo a dicembre. Ilsarà protagonista della prossima Europa League del Napoli di Gennaro Gattuso perché vedrà sia la gara d'inizio che quella finale di questa campagna europea.L'esordio contro l'AZ Alkmaar arriverà a pochi giorni dalla sfida contro l'e prima del derby di. Poi il faccia a faccia all'Anoeta con la Real Sociedad, quindi la gara interna con il Sassuolo. In Croazia prima della trasferta di Bologna in campionato, il ritorno contro iltra le super sfide cone Roma.Napoli-AZ, 22 ottobre ore 18:55Real Sociedad-Napoli, 29 ottobre ore 21Rijeka-Napoli, 5 novembre ore 18:55Napoli-Rijeka, 26 novembre ore 21AZ-Napoli, 3 dicembre ore 21Napoli-Real Sociedad, 10 dicembre ore 18:55