Finalmente Lozano . Il calciatore messicano ha siglato il suo primo gol al San Paolo, una rete importantissima in Champions League che tiene ildavanti ale regala agli azzurri nuova linfa alla ricerca del passaggio del turno in Europa.Così ha poi parlato l'ex Psv ai microfoni. «È emozionante ricevere una standing ovation in una serata come questa. È qualcosa di incredibile», ha detto. «Questo pari non cambia le cose, dobbiamo continuare a lavorare duramente per le prossime partite».