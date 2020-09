LEGGI ANCHE

Sarà l'arbitrodi Aprilia a dirigere Parma-Napoli, esordio degli azzurri di Gennaro Gattuso nel nuovo campionato 2020/21. Ad accompagnare il fischietto nella prima trasferta dell'anno per Insigne e compagni ci saranno anche gli assistenti Prenna e Margani mentre al IV Uomo ci sarà Ros. Scelta la coppia Aureliano-Del Giovane per il primodell'anno.Sono nove i precedenti in Serie A del Napoli con Mariani che ha già diretto tre volte Gattuso da sul arrivo in azzurro con altrettante vittorie:Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019Napoli-Juventus 2-1 del 26 gennaio 2020Napoli-Torino 2-1 del 29 febbraio 2020Genoa-Napoli 1-2 del 8 luglio 2020