Un po' le scelte di Gattuso, un po' quel maledetto covid che l'ha tenuto fuori per un bel po'. L'esordio di Amir Rrahmani in maglia Napoli è stato ancora una volta rimandato e il kosovaro dovrà aspettare visto che difficilmente scenderà in campo contro Inter e Lazio in questa settimana. Il difensore azzurro vive però la città: in queste ore, approfittando del ritrovato beltempo, Rrahmani si è goduto il sole sul lungomare napoletano postando le foto poi sui social.

Ultimo aggiornamento: 12:49

