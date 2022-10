Napoli, esordio Zanoli e il capitano; Meret: «Orgogliosi del gruppo»

Non solo parate. Alla fine Alex Meret s'è messo sul braccio anche la fascia da capitano. «Un’altra vittoria importante! Orgoglioso di questo gruppo, la strada è quella giusta!» ha scritto sui social il portiere azzurro a fine gara. È un punto inamovibile del nuovo Napoli di Spalletti, mentre l'allenatore concede spazio anche ai più giovani. Ieri a Amsterdam ha fatto il suo esordio in Champions Alessandro Zanoli: «Che bello tornare in campo in una serata così» ha scritto ai tifosi il terzino che ha fatto rifiatare almeno un po' il robot Di Lorenzo.

Il capitano azzurro ha trovato gioia e gol: «Una serata fantastica, un gruppo meraviglioso! Un altro passo verso la qualificazione, continuiamo così» le parole del terzino azzurro. Da Zielinski a Lobotka, da Anguissa a Kvaratskhelia, tutti fanno festa nello spogliatoio. «Orgoglioso di questa squadra. Una serata fantastica» ha scritto sui social Politano.