Napoli, esordio in A per Zanoli: «Un sogno che diventa realtà»

Tre gare in panchina ad aspettare il momento, che puntuale è arrivato a Udine. Alessandro Zanoli va in campo per la prima volta con il Napoli, l'esordio tra i "grandi" arriva direttamente in Serie A, al minuto 85 della sfida in casa dell'Udinese.

«Un sogno che diventa realtà!» ha scritto il giovane terzino classe 2000 degli azzurri, promosso da Luciano Spalletti dopo un precampionato da protagonista.

