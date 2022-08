Napoli, finalmente De Laurentiis! In tribuna per l'ultima amichevole

Non si era mai fatto vedere allo stadio tra Dimaro e Castel di Sangro, ma anche Aurelio De Laurentiis riappare agli occhi dei tifosi e del suo Napoli in occasione dell'ultima amichevole estiva. Gli azzurri di Spalletti salutano il ritiro in Abruzzo affrontando in amichevole l'Espanyol, poi questa sera il rompete le righe ufficiale prima della settimana che porterà al campionato.

E in occasione dell'ultima amichevole non poteva mancare proprio De Laurentiis: il patron azzurro si era fatto vedere solo in occasioni private, tra interviste a radio, tv, giornali. Per il resto, l'esilio auto imposto era partito a Dimaro e continuato anche a Rivisondoli, sempre al fianco della squadra però, fino alla partecipazione al Patini di questa sera, al fianco della moglie Jacqueline e della dirigenza napoletana.