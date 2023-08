Probabilmente quella vecchia volpe di De Laurentiis aveva previsto tutto. Certamente si era tutelato dietro la clausola rescissoria siglata nel verbale di conciliazione all'atto di «liberare» Spalletti dal vincolo di un altro anno che aveva con il Napoli. E chissà che non avesse anche immaginato che Luciano potesse essere corteggiato così presto (anche) dalla Nazionale. Le improvvise dimissioni di Mancini ed i rumors insistenti sull'ex tecnico del Napoli come nuovo ct hanno contribuito ad aprire il vaso di Pandora. Da una parte Adl che chiede il rispetto delle regole (ed eventualmente il pagamento della penale di circa 3 milioni di euro - a scalare - al suo ex dipendente), dall'altra Spalletti che vorrebbe sentirsi libero di sedere sulla panchina della Nazionale e dall'altra ancora la Figc nelle vesti di spettatrice più che interessata.

Sta di fatto che in un colpo solo il patron del Napoli ha assestato più di una sferzata alla Federazione ed al suo numero uno Gabriele Gravina, parlando di «atteggiamento dilettantistico» da parte della Figc, di «regole e non deroghe». Pomo della discordia, manco a dirlo, la clausola rescissoria che vincola Spalletti al rispetto dell'accordo con il Napoli, a meno che non decida di pagare la penale. L'aveva studiata a fondo Adl e l'ha messa in pratica nel bel mezzo di una notte di mezza estate. Esattamente a Ferragosto, mentre era a bordo del suo Yacth «Deep Blu II», solcando i mari del Cilento e della costiera Amalfitana, è arrivato l'affondo del patron. Con un lungo comunicato pubblicato sul sito web del Napoli, De Laurentiis ha fatto chiarezza sulla posizione di Spalletti e sull'ipotesi del suo approdo in Nazionale, senza lesinare stoccate ai diretti interessati.

Quello che doveva essere un breve momento di relax a bordo del suo panfilo si è trasformato in una vera e propria vacanza di lavoro. Niente di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire, considerando che De Laurentiis è abituato a trattare in prima persona le operazioni di mercato, in entrata e in uscita ovunque si trovi. Anche in barca. Lo ha fatto anche in questi giorni, circondato dall'affetto dei tifosi ogni qual volta sbarcava per una colazione tra Amalfi e Sapri. Tutti pronti per l'esordio a Frosinone del Napoli scudettato. Stavolta, però, l'argomento era più delicato. Non si trattava di chiudere un contratto con un giocatore, ma di prendere una posizione e fare chiarezza su una vicenda di scottante attualità che rischia di avere degli strascichi giudiziari. Il patron della Filmauro si è certamente consultato con i suoi legali di fiducia prima di pubblicare il comunicato in questione. E chissà che non abbia sentito al telefono anche Gravina. Poi la decisione di uscire allo scoperto.

«Spalletti ha manifestato la volontà di prendersi un periodo di distacco dall'attività di allenatore poiché "molto stanco" - scrive Adl - Ho accettato chiedendo garanzie sul rispetto di questo periodo sabbatico, inserendo una penale nel caso in cui il suo impegno fosse venuto meno. Alla Federazione dico che se la scelta cade giustamente su Spalletti, offrendogli uno stipendio di 3 milioni netti per tre anni, non ci si può fermare di fronte all'accollo (pagare per conto dell'allenatore) di un milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale (impegno non solo verso il Napoli ma nei confronti di tutti i suoi milioni di tifosi). Tutto ciò è incoerente. Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo molti, e per Aurelio De Laurentiis sono ancora meno. Ma la questione nel caso di specie non è di "vil denaro", bensì una questione di principio, che non riguarda solo il Calcio Napoli, ma l'intero sistema del calcio italiano, che deve spogliarsi del suo atteggiamento dilettantistico per affrontare le sfide guardando al rispetto delle regole delle imprese, delle società per azioni, del mercato. Ma fino a quando si consentirà che la "regola" sia la "deroga" il sistema calcio non si potrà evolvere e continueranno a esserci i casi "Spalletti"».