Il Napoli non molla Estupiñán: ma c'è la concorrenza Premier

Il Napoli non molla la presa, ma quella per Pervis Estupiñán potrebbe essere una corsa con più concorrenti. Uno, importante, arriva dalla Premier League: il terzino del Villarreal, infatti, è seguito concretamente dal West Ham che vorrebbe anticipare le altre pretendenti per portarlo in Inghilterra.

Il Napoli e Giuntoli hanno bussato alla porta del Villarreal solo per chiedere informazioni, sin qui. Di concreto, al momento, c'è poco ed è proprio in questo poco che potrebbero inserirsi gli altri club: al West Ham, ad esempio, la disponibilità economica non manca tanto da poter chiudere anche l'affare subito con il club inglese, e non con una formula diversa dall'acquisto secco come penserebbe il Napoli.