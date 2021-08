Napoli-Estupiñan, il Villarreal cede: ma parte solo a titolo definitivo

Tre nomi per un solo posto: Alberto Moreno, Alfonso Pedraza e Pervis Estupiñán, uno dei tre calciatori lascerà il Villarreal in questa estate di calciomercato e l'ecuadoriano sembra essere il nome più accreditato. Da qui l'interessamento del Napoli, alla ricerca di un terzino sinistro, eppure il calciatore si muoverà dalla Spagna solo se a titolo definitivo.

Come spiegato da Mundo Deportivo, infatti, tra i vari casi di mercato che accompagnano il Villarreal in questa estate c'è quello del terizno sinistro e della sovrabbondanza nel ruolo. Sovrabbondanza che il club di Emery vorrebbe risolvere con una cessione definitiva: il prestito - formula che più gradirebbe nel caso il Napoli - non è contemplato. Almeno al momento.