«È un giocatore pieno di talento e il Napoli è una delle migliori squadre d’Italia». Così Samuel Eto'o, ex stella di Barcellona, Inter e Camerun, incorona Victor Osimhen, una delle stelle più splendenti del calcio africano. «Il suo successo sarà il successo di tutto il continente africano. Osimhen ha velocità ma anche grande tecnica, con un senso spiccato del gol. Ha un allenatore come Gattuso con un carattere importante, Rino può aiutarlo a crescere e diventare un grande calciatore».

«Osimhen ha tutto ciò che serve per diventare uno dei migliori, ora deve guadagnarsi il rispetto che merita» ha continuato Eto'o nel video di avvicinamento al prossimo Mondiale 2022. «L’importante sarà non fermarsi mai, continuare a lavorare duramente, tutti i giorni. Tutte le giovani stelle devono sognare in grande, il sogno è il primo passo di ogni progetto: partecipare ai Mondiali in Qatar è una grande occasione per tutti».

