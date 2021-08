Napoli, in rete l'euforia azzurra: «Ultimo test, ora il campionato»

«Formidabile». Così Adam Ounas commenta il match di ieri sera contro il Pescara. L'algerino del Napoli ha trovato anche il gol, pochi minuti dopo l'ingresso in campo, confermandosi tra i più in forma nella squadra di Luciano Spalletti. «Ultimo test in vista del campionato» ha scritto sui social Matteo Politano, l'azzurro che gli aveva lasciato il posto all'intervallo. A subentrare anche Kevin Malcuit: «Una vittoria per concludere il nostro ritiro: ora il campionato».

