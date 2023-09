Napoli, Euronics Tufano sponsor delle giovanili azzurre

«Per la prima volta il Settore Giovanile del Club ha uno sponsor principale dedicato» le parole di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli che ha presentato oggi la nuova partnership del club azzurro tutta dedicata alle selezioni giovanili. «Siamo molto contenti che questa nuova era inizi con un partner globale come Euronics ma allo stesso tempo molto radicato sul territorio con il brand Tufano. La nostra volontà è di raccontare le storie dei ragazzi che indossano con orgoglio la maglia azzurra e che rappresentano il futuro sia in termini sportivi che umani. Siamo certi che questo nuovo progetto porterà attivazioni innovative per tutti i nostri tifosi».

Tutte le selezioni giovanili azzurre, fino alla Primavera, avranno dunque un nuovo partner sulle maglie per la prossima stagione. Una vera e propria inversione di tendenza per il club di Aurelio De Laurentiis: fino allo scorso anno, infatti, persino lo sponsor tecnico era diverso, con EA7 che accompagnava prima squadra e Primavera, mentre il marchio Legea era dedicato a tutte le altre selezioni. Da questa stagione, invece, Armani allargherà la sua collaborazione anche alle selezioni minori della squadra azzurra, accompagnata dall'accordo annuale siglato con Euronics Tufano.