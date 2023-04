Napoli svetta in Europa: 17 gol di testa, nessuno come gli azzurri

Quello di Mathias Olivera non è il gol scudetto per il Napoli, ma è comunque da record per la squadra di Spalletti. Come riportato da Opta Italia, infatti, Il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol di testa nei top-5 campionati europei in questa stagione. Sono 17 le reti segnate di testa dagli azzurri, un dato che finora non ha eguali in giro per i campionati europei.

