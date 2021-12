Europa, Napoli al secondo posto: ora rischio Dortumund e Barcellona

La vittoria contro il Leicester non basta al Napoli di Luciano Spalletti, gli azzurri si qualificano alla fase successiva ma da secondi in classifica nel Gruppo C di Europa League, a causa della contemporanea vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia, contro il Legia. Per gli azzurri ci sarà un turno in più da affrontare in Europa, due gare da giocare a febbraio (17 e 24 febbraio le date stabilite dall’Uefa) contro una delle otto squadre che arrivano dalla Champions League, finite al terzo posto nel girone.

Un sorteggio complicato per chiunque: dalla Champions, infatti, arrivano squadre blasonate che daranno filo da torcere. Il Barcellona, ad esempio, che il Napoli ha incontrato nel febbraio 2020 nell’ultimo turno Champions prima dello scoppio della pandemia. E poi il Borussia Dortmund di Halaand, il Siviglia così esperto di Europa League, lo Zenit che Spalletti conosce bene, la Cenerentola Sheriff e anche Porto e Lipsia. Impossibile incrociare l’Atalanta in questo momento del torneo. Appuntamento per il sorteggio decisivo il prossimo lunedì 13 dicembre alle ore 13 da Nyon.

Le 8 squadre che arrivano dalla Champions League:

Lipsia

Porto

Sheriff

Borussia Dortmund

Barcellona

Siviglia

Zenit

Atalanta