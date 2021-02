I sedicesimi di finale dell'Europa League sono ancora uno scoglio troppo arduo da superare per il Napoli. Gli azzurri di Gattuso si arrendono al Granada pur vincendo al Maradona, dopo la sconfitta di una settimana fa: con questa esclusione, il Napoli è stato eliminato in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha disputato questa fase del torneo.

Solo nella stagione 2018/19, infatti, la squadra di Carlo Ancelotti aveva saputo superare il turno (contro lo Zurigo), arrendendosi solo ai quarti contro l'Arsenal.

Nel 2017/18 l'eliminazione del Napoli di Sarri era arrivata contro il Lipsia (3-1 all'andata per i tedeschi a Napoli e 2-0 azzurro che non bastò in Germania) mentre nel 2015/16 fu ancora una spagnola, il Villarreal, a segnare l'eliminazione. Ko che arrivò anche con Mazzarri nel 2012/13 per mano del Plzen.

