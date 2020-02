LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fiducia ritrovata per il successo sulla Juve e il recupero di Maksimovic, Koulibaly e Mertens sono gli elementi base sui quali il Napoli di Gattuso può costruire la rimonta per un posto in Europa League.L'insidia maggiore è rappresentata dalle tante squadre che precedono al momento in classifica gli azzurri nella corsa europea: davanti infatti oltre alle quattro formazioni in zona Champions (Juve, Inter, Lazio e Roma), ci sono l'Atalanta quinta (il primo posto che vale l'Europa League a a gironi), il Cagliari e il Parma seste (il posto che vale il preliminare di Europa League), poi il Milan, il Bologna e il Verona.Ecco perché il tecnico invita i suoi giocatori a non guardare la classifica ma a concentrarsi partita dopo partita per ottenere sempre il massimo. Già, perché ora più che mai serve continuità di risultati e per il Napoli è importante riuscire a mettere insieme più vittorie di fila per la rincorsa ad un posto in Europa. La prima partita verità sarà già quella di domani sera contro la Sampdoria, formazione che Ranieri ha rimesso in corsa per la salvezza: un esame impegnativo per gli azzurri che dovranno confermare i tanti aspetti positivi evidenziati contro la Juventus a cominciare dalla ritrovata solidità difensiva. E adesso nel reparto arretrato il tecnico potrà contare anche sul rientro di Maksimovic e Koulibaly dopo l'emergenza infortuni delle ultime settimane.Due rientri importanti anche in vista dei tanti impegni di febbraio con ben 7 partite: cinque di campionato, la semifinale di andata di coppa Italia al Meazza contro l'Inter e l'andata degli ottavi di Champions al San Paolo con il Barcellona di Messi. Contro la Juve la fase difensiva di squadra è stata perfetta e sarà questo il modello da seguire: baricentro un po' più basso, formazione più compatta e rientri continui da parte di tutti. Così il Napoli ha ritrovato l'equilibrio perso non concedendo nulla alla Juventus di Sarri che è riuscita a trovare il gol per l'unica disattenzione difensiva degli azzurri all'ultimo minuto del match, dopo essere riuscito a non prendere gol nel quarto di finale di coppa Italia vinto al San Paolo contro la Lazio.Il Napoli è alla ricerca di continuità di prestazioni e di risultati, questo è stato il problema principale della stagione: dopo la grande prestazione contro la Juventus gli azzurri dovranno quindi dare seguito ai miglioramenti con un'altra prestazione di spessore. La rincorsa per un posto in Europa League è partita.