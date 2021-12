Leicester pari ma vede l'Europa: il Legia vince in Coppa di Polonia

Sarà la sfida decisiva quella tra Napoli e Leicester del prossimo giovedì, un match in cui entrambe le squadre si giocheranno passaggio del turno e primo posto eventuale del Gruppo C di Europa League. La stessa Europa che gli inglesi ora vedono vicina anche in campionato: la squadra di Rodgers non va oltre il 2-2 sul campo del Southampton, ma il pari acciuffato nella ripresa vale un punto pesante.

Di Evans e Maddison le marcature del Leicester, che arriverà al match contro la squadra di Spalletti dopo la seconda trasferta di fila in Premier, domenica, sul campo dell'Aston Villa e con l'Europa League a -2 in classifica. Vince in Coppa di Polonia anche il Legia Varsavia, altro spettatore interessato dei match europei del prossimo giovedì: i polacchi battono 2-1 in trasferta il Motor Lublin e superano gli ottavi di finale del torneo.