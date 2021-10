Il Torino alle spalle e niente lunedi di pausa per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra è tornata subito in campo per preparare l'Europa e la sfida contro il Legia Varsavia del prossimo giovedì. Come riportato dal report del club, Malcuit ha fatto terapie e personalizzato in palestra mentre Manolas e Ounas hanno svolto tabella personalizzata in campo.

