LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli e Everton sempre più vicini? Le parti si parlano ma per la definizione dell'affare sembra essere ancora lontani, come confermato daa Radio Galera. «Il club può pensare ad una cessione per aiutare il bilancio economico al momento, ma non ci è arrivata alcuna proposta sul tavolo, nessuna cifra da valutare» ha specificato in radio il presidente del, club che detiene il cartellino del fantasista brasiliano.I contatti vanno avanti, ma le cifre prospettate potrebbero non bastare. «Con ilci siamo sentiti nei giorni scorsi e abbiamo dato l’ok a trattare con il calciatore, ma non hanno ancora trovato un accordo tra di loro» ha continuato. «Se e quando lo troveranno, allora parleranno anche con noi. In questo momento il Napoli non ci ha parlato di alcuna cifra, ma idi cui si parla tanto non sono abbastanza per noi, non soddisfano le aspettative del club».