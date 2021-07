Napoli, torna l'Everton su Koulibaly: è il preferito di Rafa, pronti 40 milioni

Lo ha scelto per il Napoli nel 2014, sette anni più tardi vorrebbe portarlo con sé in Inghilterra. Ne è passato di tempo da quando Rafa Benitez e uno sconosciuto Kalidou Koulibaly si incontrarono in azzurro per la prima volta: oggi il difensore franco-senegalese è tra i pezzi pregiati del mercato, osservato speciale anche dell'allenatore spagnolo che è tornato ad allenare in Europa.

E che vorrebbe portarlo proprio all'Everton: secondo il Daily Mail, nella lista della spesa di Rafa Benitez Kalidou è l'opzione più gradita. Fu lui a scoprirlo - a ragione - dal nulla e adesso sarebbero pronti 40 milioni di euro per strapparlo al Napoli. Koulibaly era già stato segnalato alla dirigenza dei Toffees dal precedente allenatore Carlo Ancelotti, che l'ha avuto con sé in azzurro.