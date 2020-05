LEGGI ANCHE

Sembra essere in standby la trattativa che potrebbe portareal. Il club azzurro si è messo in contatto con l'entourage del calciatore diverse settimane fa, ha ascoltato le richieste del brasiliano ma non ha dato seguito alla trattativa, parcheggiando per il momento la questione. Da risolvere, infatti, c'era la questione ritorno in campionato e soprattutto la vicenda legata ai rinnovi, tra, Zielinski eIl Napoli , in realtà, non avrebbe chiuso la porta aper il prossimo anno, visto che le richieste dello staff del calciatore sono sembrate assolutamente in linea con i parametri societari. Ma Giuntoli e il club azzurro - che devono stare attenti anche all'interesse di club come Everton, Paris Saint Germain e Borussia Dortmund - dovranno provare ad abbassare le richieste del, che detiene il 50% del cartellino dell'esterno brasiliano. Il club nerazzurro chiede almeno 30-35 milioni di euro, mentre per il Napoli la base d'asta partirebbe daiLEGGI ANCHE Napoli-Arsenal, sfida per Dennis: 20 milioni per la stellina di Bruges Un'offerta che in realtà non c'è mai stata. Come confermato sia dal presidente del Gremio Romildo Bolzan che da vari investitori del club, il Napoli non ha mai presentato una offerta concreta sul tavolo del club brasiliano. Nel frattempo,è tornato a parlare ai microfoni diglissando sul futuro e sul mercato: «Voglio assolutamente far parte della storia del club, come ho fatto fin qui. È un piacere indossare questa maglia.. Sfortunatamente viviamo in questa situazione di difficoltà a causa della pandemia. Ma presto saremo di nuovo in campo a rappresentare il Gremio».