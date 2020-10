Raul Albiol, ex difensore del Napoli, racconta il suo presente e soprattutto il suo passato azzurro: «Sono stato vicino al Valencia in passato ma scelsi di restare a Napoli perché stavo bene con la squadra. Cambiare aria e andare a Napoli fu un’ottima scelta, i tifosi mi volevano bene e Benitez mi accolse al meglio. Un anno fa sono andato al Villarreal con lo stesso obiettivo», ha detto lo spagnolo.

Che ha poi ricordato Juventus-Napoli del 2018: «Dopo la famosa vittoria in casa della Juventus ci accolsero in massa all’aeroporto, impiegammo ore per passare con il bus e tornare a casa. Ci accompagnarono con macchine e motorini. Sono pazzi per il calcio e non puoi fare un passo fuori casa. Li abbiamo resi felici con la Coppa Italia e la Supercoppa vinte negli ultimi anni», ha confessato Albiol a Las Noticias.

«A Benitez devo dire grazie: mi ha fatto debuttare a 17 anni e dopo mi ha accolto a Napoli. Sarri è una persona divertente, con lui ho vissuto tre anni indimenticabili. Quando andammo al Bernabeu contro il Real in Champions, il club ci chiese di usare il vestito societario e lui si presentò in tuta. Io allenatore? Forse sì. In Italia ho imparato tanto di tattica. Voglio tornare a Napoli in futuro per un bel saluto ai tifosi».

