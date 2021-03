Napoli, l'ex Allan dal cuore azzurro: «La Juve è bandita in casa mia»

Torna a parlare Allan, il centrocampista brasiliano ex Napoli che dalla scorsa estate indossa la maglia dell'Everton in Inghilterra, guidato da Carlo Ancelotti. L'ex azzurro, rientrato da poco in campo dopo un brutto infortunio al ginocchio, ha commentato il suo primo anno in Premier League ai microfoni di Liverpool Echo, raccontando un episodio particolare che lo lega ancora ai colori azzurri.

I miei figli amano il calcio, indossano sempre la maglia dell’Everton e quella delle squadre in cui ho giocato. Sono grandi fan di Cristiano Ronaldo, quindi hanno sempre avuto una sua maglia, ma in casa non gli è permesso avere quella di della Juventus perché sono grandi rivali del Napoli», ha spiegato Allan. «Quindi ci sono tante maglie numero 7 del Real Madrid a casa. I bambini sognano sempre di fare gol e venerano sempre gli attaccanti, mio figlio non fa eccezione».

Ultimo aggiornamento: 16:18

