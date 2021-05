Napoli, l'ex Benitez ha scelto: «Voglio tornare in Premier League»

«Mi sono trasferito in Cina perché non c'erano squadre di vertice in Europa per me, quindi dovevo continuare a competere ad alti livelli e fare il mio lavoro. Ma al momento sono piuttosto desideroso di restare in Inghilterra». Queste le parole di Rafa Benitez, l'ex allenatore del Napoli che dopo l'esperienza al Dalian era stato accostato anche agli azzurri.

«Guardo tutte le partite della Premier così sono sempre pronto» ha detto Benitez a Sky Sports UK. «La priorità è l'Inghilterra, la Premier League, la mia famiglia è qui e mi piace lo stile del calcio qui. Cercherò di essere pronto. Sto guardando anche la Serie A perché è un buon campionato per me ma lì, in Francia, in Germania o in Portogallo, non vedo molte opzioni in questi paesi per avere un progetto in cui puoi sviluppare giocatori e rendere una squadra più competitiva».