Calzona riparte da Lobotka: «Fondamentale per la Slovacchia»

Dal Napoli alla Slovacchia, Francesco Calzona si presenta da Ct: «L'anno scorso ho rifiutato un'offerta per allenare in Serie A perché volevo restare a Napoli. E credo sia stata la decisione giusta. Ma questa è una grande opportunità, da prendere al volo per me che non sono più giovane» ha spiegato in conferenza.

In nazionale ritroverà Lobotka: «Sarà fondamentale per noi. Stanislav è un grande calciatore e una grande persona. Non parla molto, come Hamsik. E a me piacciono i leader tranquilli come loro. Lo scorso anno ha fatto benissimo in Serie A e credo che non abbia ancora mostrato tutto il suo potenziale» ha concluso Calzona.