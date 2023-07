Federico Fernandez a Napoli, visita al murale di Maradona

A quasi dieci anni dall'ultima volta Federico Fernandez torna a Napoli. Il difensore argentino ha giocato con la maglia azzurra dal 2011 al 2014 - con una breve parentesi in prestito al Getafe - prima di essere ceduto allo Swansea, nelle scorse ore però ha fatto ritorno in città per le vacanze.

L'argentino è a Capri ma nel suo passaggio in città non è mancata anche la visita al murale del connazionale Diego Maradona ai Quartieri Spagnoli.