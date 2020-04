LEGGI ANCHE

nei guai. L'ex centrocampista del Napoli, cognato anche di Marek Hamsik , attende risposte dal Peñarol dopo una sua dichiarazione che ha fatto discutere. «C’è qualcuno nel consiglio direttivo che non vuole il meglio per ile questo mi dispiace» aveva detto il Mota ai media uruguaiani qualche giorno fa circa la riduzione dell'ingaggio dovuta al coronavirus. «Non è vero che chiediamo l’intero ingaggio dei nostri salari, comprendiamo le circostanze del momento che viviamo».«Ma le decisioni non si impongono, dobbiamo trovare un accordo e incontrarsi a metà strada. Lo abbiamo comunicato al club ma forse c’è qualcuno che sta giocando sporco», aveva confessato Gargano , che ora rischia una sanzione dura, dalla punizione economica alla rescissione contrattuale. A commentare per primo la vicenda è stato il vicepresidente del club: «Abbiamo già avuto modo di riunire la dirigenza ma non abbiamo ancora preso una decisione. Non mi è piaciuto quanto ha detto, ne parleremo insieme. E prenderemo una decisione con una nuova riunione il prossimo lunedì».